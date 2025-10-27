Favola Viviani saluta il ciclismo regalando un altro oro
D’autore è anche l’addio, il saluto al suo pubblico ed Elia Viviani, il “profeta” del ciclismo italiano su pista, lo fa alla sua maniera, quella che lui meglio conosce: vincendo. Un addio da fuoriclasse assoluto, da portabandiera del ciclismo e dello sport, come del resto è stato a Tokyo. Campione di serietà e di intelligenza, ha chiuso il cerchio come meglio non avrebbe potuto. Terzo oro nella prova dell’eliminazione, dopo i successi di Roubaix nel 2021 e a St. Quintin-en-Yvelines l’anno dopo. «Sono sereno, sto bene, so che posso fare una grande corsa», aveva dichiarato nell’ultima intervista rilasciata a Lello Ferrara sui social della Federazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Elia Viviani ha stupito ancora il mondo, vincendo nella sua ultima apparizione in Maglia Azzurra il suo terzo titolo mondiale nell'Eliminazione. - X Vai su X
Un ultimo grande trionfo per Elia Viviani Elia Viviani ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago del Cile, nella gara a eliminazione, battendo il neozelandese Campbell Stewart A 36 anni, Elia aveva già annunciato il ritiro dall - facebook.com Vai su Facebook
Favola Viviani, saluta il ciclismo regalando un altro oro - D’autore è anche l’addio, il saluto al suo pubblico ed Elia Viviani, il “profeta” del ciclismo italiano su pista, lo fa alla sua maniera, quella che lui meglio conosce: vincendo. Si legge su ilgiornale.it
Viviani da impazzire, ultimo ballo tutto d’oro - Mondiali, nella gara che chiude la sua grandissima carriera Elia coglie il terzo trionfo nell’eliminazione: "Sedici anni favolosi" ... Scrive msn.com
Viviani is going crazy, the last dance is all gold - World Championships: In the final match of his illustrious career, Elia achieved his third triumph in the elimination round: "Sixteen fabulous years. Da sport.quotidiano.net