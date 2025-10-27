D’autore è anche l’addio, il saluto al suo pubblico ed Elia Viviani, il “profeta” del ciclismo italiano su pista, lo fa alla sua maniera, quella che lui meglio conosce: vincendo. Un addio da fuoriclasse assoluto, da portabandiera del ciclismo e dello sport, come del resto è stato a Tokyo. Campione di serietà e di intelligenza, ha chiuso il cerchio come meglio non avrebbe potuto. Terzo oro nella prova dell’eliminazione, dopo i successi di Roubaix nel 2021 e a St. Quintin-en-Yvelines l’anno dopo. «Sono sereno, sto bene, so che posso fare una grande corsa», aveva dichiarato nell’ultima intervista rilasciata a Lello Ferrara sui social della Federazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Favola Viviani, saluta il ciclismo regalando un altro oro