Fata Morgana il libro tra arte e misticismo si svela a Palazzo Morando
Martedì 28 ottobre, alle 18.00, nella sala conferenze di Palazzo Morando, la Fondazione Nicola Trussardi presenta il volume che accompagna la mostra Fata Morgana: memorie dall'invisibile, visitabile gratuitamente fino al 30 novembre 2025. Un appuntamento che unisce libri, opere e storie sospese tra visibile e invisibile.
Il titolo della mostra prende ispirazione dal poema di André Breton: "Fata Morgana", composto nel 1940 durante il suo esilio a Marsiglia. All'interno di quest'opera si evoca un altrove in cui visibile e invisibile si confondono, dove sogno e realtà si intersecano.
Omaggiando il lavoro di #Scianna, #Andò riflette sulle tensioni che attraversano l'immagine fotografica e ne rivelano così la forza. Simona Arillotta su "Ferdinando Scianna – Il fotografo dell'ombra" di Roberto Andò
