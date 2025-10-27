Fassone | Il Napoli non ha risolto tutti i suoi problemi ma è sulla strada giusta
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Fassone, dirigente sportivo. Queste le sue parole: Fassone: “Il Napoli non ha risolto tutti i suoi problemi”. “Il Napoli non ha risolto tutti i suoi problemi, ma è sulla strada giusta. La gara con l’Inter ha avuto uno sviluppo particolare, una serie di episodi anche fortuiti lo hanno favorito, ma non credo che il Napoli abbia dimostrato di essere più forte dell’Inter, così come la gara col Psg non ha dimostrato che il Napoli fosse una squadretta. Ciò che è certo è che Antonio Conte ha le idee chiare, non è ancora risolta, ma la strada è giusta. 🔗 Leggi su Parlami.eu
