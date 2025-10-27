Farmacie comunale di Cerveteri più tutele e premi per i lavoratori

Cerveteri, 27 ottobre 2025 – I segretari dell’UGL Terziario Simone Marazziti, Cristiano Bonelli ed Emiliano Mancini e le RSA aziendali Arianna Brina e Rita Panizza, in data 24 ottobre hanno sottoscritto con la Dott.ssa Ilaria Sterpa, presidente del collegio sindacale ed amministratore pro tempore, un contratto integrativo aziendale che dopo anni, valorizza il lavoro che tutto il personale della Caerite ha portato avanti con la massima professionalità e dedizione. Non si è posta attenzione solo sulla parte economica, anch’essa importantissima con l’introduzione di un premio produzione aziendale e l’aumento del valore dei buoni pasto, ma si è voluto riconoscere ai lavoratori il merito di essere parte fondamentale e imprescindibile di un’azienda avviando un piano di valorizzazione delle professionalità e di crescita aziendale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it