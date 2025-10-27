Farmacie comunale di Cerveteri più tutele e premi per i lavoratori
Cerveteri, 27 ottobre 2025 – I segretari dell’UGL Terziario Simone Marazziti, Cristiano Bonelli ed Emiliano Mancini e le RSA aziendali Arianna Brina e Rita Panizza, in data 24 ottobre hanno sottoscritto con la Dott.ssa Ilaria Sterpa, presidente del collegio sindacale ed amministratore pro tempore, un contratto integrativo aziendale che dopo anni, valorizza il lavoro che tutto il personale della Caerite ha portato avanti con la massima professionalità e dedizione. Non si è posta attenzione solo sulla parte economica, anch’essa importantissima con l’introduzione di un premio produzione aziendale e l’aumento del valore dei buoni pasto, ma si è voluto riconoscere ai lavoratori il merito di essere parte fondamentale e imprescindibile di un’azienda avviando un piano di valorizzazione delle professionalità e di crescita aziendale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
Anche questo mese, le Farmacie Comunali di Orbassano e Rivalta di Torino ti invitano a prenderti cura della tua salute con una promozione speciale dedicata alla prevenzione! Dal 3 al 5 novembre, presso le nostre tre sedi —? Farmacia Comunale 1 e 2 - facebook.com Vai su Facebook
Cerveteri, ora l’elettrocardiogramma si può fare alla farmacia comunale 6 - Cerveteri, 15 ottobre 2025 – Prosegue il percorso di ampliamento dell’offerta sanitaria territoriale nelle farmacie comunali di Cerveteri. Secondo ilfaroonline.it
Un nuovo servizio per la salute: elettrocardiogramma nella Farmacia Comunale n.6 - Il Sindaco Gubetti: “Un passo in più verso la Farmacia dei Servizi, con un’offerta sempre più vicina ai cittadini” Prosegue il percorso di ampliamento dell’offerta sanitaria territoriale nelle farmaci ... Lo riporta terzobinario.it
Cerveteri, nelle farmacia comunale 6 arriva il servizio di elettrocardiogramma (ECG) - Nuovo passo avanti per l'ampliamento dei servizi sanitari nelle farmacie comunali di Cerveteri : da oggi è attivo il servizio di elettrocardiogramma (ECG) presso la Farmacia Comunale n. Si legge su virgilio.it