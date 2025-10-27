Farmacie campane una rete da 2,4 miliardi In Senato la riforma sugli assetti proprietari

Con 1.748 farmacie attive, di cui 63 pubbliche, la Campania rappresenta uno dei poli più dinamici del sistema farmaceutico italiano. Il comparto regionale sviluppa un giro d’affari di 2,4 miliardi di euro e garantisce occupazione a 8.750 addetti, confermandosi un’infrastruttura sanitaria di prossimità strategica tanto per i cittadini quanto per l’economia regionale. Proprio sul settore si concentra l’attenzione del Parlamento: la legge annuale per il mercato e la concorrenza (DDL n. 1578), attualmente in discussione al Senato, introduce con l’articolo 6-bis una riforma strutturale degli assetti proprietari delle farmacie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

