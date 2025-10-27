Fanno volantinaggio contro i maranza scontri fuori dal liceo Einstein di Torino Un 15enne portato via in manette Le accuse da destra e le polemiche – I video

Un ragazzo di 15 anni, di nome Simone, è stato portato via in manette dalla polizia dopo gli scontri avvenuti davanti al liceo Einstein di Torino tra alcuni studenti e la Digos. Il minorenne è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, in seguito agli episodi di tensione scoppiati questa mattina, 27 ottobre, durante un volantinaggio organizzato da Gioventù Nazionale, movimento giovanile di destra, sezione «Gabriele d’Annunzio». Cos’è successo. Secondo quanto ricostruito finora, l’agente della Digos sarebbe intervenuto per separare due gruppi contrapposti, quando il giovane lo avrebbe colpito con calci e pugni. 🔗 Leggi su Open.online

