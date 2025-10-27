falso avvocato va in cassazione ricorsi bocciati

Un ricorso inammissibile con cui Antonio Preiti, 73 anni, domiciliato a Milano, per la seconda volta ha cercato invano di ottenere ragione dalla Corte di Cassazione dopo la condanna – rimediata in Tribunale a Como e confermata dalla Corte d’Appello – per esercizio abusivo della professione di avvocato. Due anni fa era stato condannato per aver nascosto a una cliente di essere stato radiato dall’Albo degli avvocati fin dal 2001. Il settantatreenne aveva infatti continuato a esercitare la professione, arrivando ad assistere una cliente in un contenzioso davanti alla Commissione Tributaria di Como dal 2013 al 2017. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

