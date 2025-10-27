False generalità al posto di blocco | e dal controllo spunta la patente revocata Denunciato un ragazzo a Soragna

La Compagnia di Fidenza ha attuato un'operazione straordinaria di controllo del territorio che ha portato a 2 arresti (se ne parla in un articolo a parte), 2 denunce e 3 segnalazioni per uso di stupefacenti. L'attività, pianificata nell'ambito delle strategie di prevenzione e contrasto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Spino d'Adda. False generalità, scatta la denuncia cremaonline.it/cronaca/21-10-… - X Vai su X

Paura sulla Nardò-Copertino: automobilista fermata e rapinata da falsi agenti. Avevano inscenato un finto posto di blocco - Indagini dei carabinieri in corso Hanno inscenato un posto di blocco nel cuore della notte per rapinare ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Agente polizia stradale investito da auto a un posto di blocco - Un agente della polizia stradale di Vicenza è stato investito e ferito da un automobilista, mentre era in corso un posto di blocco. Come scrive ansa.it