Fake news sulla chiusura delle scuole domani 28 ottobre nessun provvedimento in tal senso
Il sindaco Mastella smentisce la chiusura delle scuole a Benevento e annuncia denuncia per fake news. Benevento, 27 ottobre 2025 – Riguardo una fake news che sta circolando, il sindaco di Benevento Clemente Mastella specifica che non c’è nessun provvedimento che dispone per la giornata di domani, martedì 28 ottobre la chiusura delle scuole che pertanto, in assenza di eventuali, ulteriori comunicazioni ufficiali saranno regolarmente aperte. Il Sindaco sporgerà denuncia alle autorità per la diffusione di questa falsa notizia. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
