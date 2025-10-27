Faenza amministrative Bertozzi | Pronto a candidarmi

"Sono disponibile a candidarmi a sindaco di Faenza per il centrodestra". L’annuncio dell’ex consigliere comunale in quota Fratelli d’Italia, Stefano Bertozzi, dimissionario da qualche mese, è arrivata sabato sera. E l’occasione per ufficializzare la propria disponibilità, dopo che in un nota congiunta FdI, Lega e Forza Italia avevano confermato l’intenzione di trovare una sintesi unitaria per la prossima tornata amministrativa, è stata la presentazione del libro del consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi, intitolato ’Non volevo fare il sindaco’, a Palazzo Manfredi, sede della municipalità faentina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

