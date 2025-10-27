Faccio lo spazzino un lavoro molto cool Dopo Amici la pandemia non ha aiutato Ho avuto momenti bui correndo ho ritrovato me e la musica | così Jacopo Ottonello
Faccia acqua e sapone, il pop nelle vene e sembrava che dopo l’esperienza ad “Amici di Maria De Filippi” nel 2020 (quando ha vinto Gaia ) potesse inserirsi nel panorama musicale italiano, come il cantautore pop che – allora – mancava, ma che oggi è tornato in auge. Ma il Covid, le difficoltà, la ruota che gira hanno messo a dura prova Jacopo Ottenello. Cinque anni dopo la sua vita è radicalmente cambiata ad iniziare dal suo fisico per arrivare alla musica. In messo c’è tanto altro fatto di alti e bassi, ma con una minimo comune denominatore: la musica non sarebbe mai rimasta una parentesi. Cosa è successo esattamente dopo Amici e quanto il Covid ha segnato il tuo percorso? La prima cosa che ho fatto dopo Amici è stata prendere un aereo per tornare a casa, dalla mia famiglia e dai miei amici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
