Fabrizio Donato | Con il recupero di Andy Diaz siamo a buon punto Gli ho detto una cosa per i prossimi anni

Fabrizio Donato ha rilasciato una lunga intervista a OA Focus, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. L’attuale allenatore dell’italo-cubano Andy Diaz, campione mondiale indoor in carica e bronzo olimpico a Parigi 2024, ha ripercorso alcuni punti salienti della sua ottima carriera da triplista che lo ha visto esplodere a quasi 36 anni con la conquista del titolo europeo e di una medaglia ai Giochi di Londra 2012. “ Ho vinto la mia ultima medaglia internazionale, l’argento europeo indoor di Belgrado, a 40 anni, e la mia medaglia olimpica a quasi 36, quindi probabilmente avendo capito tardi cosa avrei potuto fare da grande, questo è stato uno dei miei segreti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fabrizio Donato: “Con il recupero di Andy Diaz siamo a buon punto. Gli ho detto una cosa per i prossimi anni”

