Fa già paura così | l' evento ad Halloween che chiude SAGacia25

Romatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre si terrà presso il Museo di Chimica Primo Levi dell’Università La Sapienza, “Fa già paura così” l’evento conclusivo di SAGacia25: Arte e Scienza. Per l’occasione nella serata più spaventosa dell’anno si discuterà attraverso arte e scienza delle sfide ambientali che il nostro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

3 novembre, una data che fa paura e che potrebbe cambiare tutto: ecco cosa sta accadendo - Sul web circola una data – quella del prossimo 3 novembre – che ha allarmato milioni di utenti. diregiovani.it scrive

Perché ci fa paura scoprire ciò che siamo? - Caro Luca, ho da poco terminato la lettura del tuo romanzo “Indagine apparente”, da poco uscito per Gallucci Editore. Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Fa Gi224 Paura Cos236