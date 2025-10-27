F1 Ralf Schumacher boccia Tsunoda | sentenza netta
Ralf Schumacher ci va giù pesante su Yuki Tsunoda: la sentenza del fratello di Schumi è durissima. In questo finale di stagione della Formula 1, il nome di Yuki Tsunoda appare sempre più isolato. Il pilota giapponese, subentrato al posto di Liam Lawson, ha messo in evidenza moltissimi limiti come secondo pilota della Red Bull. Delle difficoltà messe in mostra anche ieri, nel GP del Messico. Yuki non si sta dimostrando all’altezza della situazione, un pesce fuor d’acqua al fianco di Max Verstappen. Il giapponese ha chiuso il suo ultimo weekend in undicesima posizione. Nella classifica piloti è 17esimo, con appena 28 punti. 🔗 Leggi su Sportface.it
