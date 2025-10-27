F1 promossi e bocciati GP Messico Norris e Bearman che weekend! Piastri nuovamente respinto

Terminato il festoso Gran Premio del Messico, che nonostante l'assenza di Checo Perez resta un evento folkloristico e pittoresco in virtù della sua collocazione, a ridosso della sentita ricorrenza del Giorno dei Morti, andiamo a vedere chi sono i promossi e i bocciati dell'appuntamento centroamericano. PROMOSSI. NORRIS Lando (McLaren) – Un weekend sontuoso, quello di cui aveva bisogno per rilanciarsi nella rincorsa al titolo iridato. Sovrasta il compagno di squadra sin dal venerdì, incide in qualifica dove troppo spesso ha sofferto e poi domina la gara da un capo all'altro. Si prende la vittoria, la prima dall'Ungheria, e soprattutto la leadership nel Mondiale.

