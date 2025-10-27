F1 Oscar Piastri | Oggi dovevo limitare i danni ho bisogno di ampliare le mie capacità

È Lando Norris il vincitore del Gran Premio del Messico 2025, ventesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico ha condotto i 71 giri di gara indisturbato, non perdendo mai la leadership e concludendo con un vantaggio superiore ai 30 secondi. Si tratta della sesta vittoria stagionale per Norris che si prende, per un punto, la testa del Mondiale. Seconda posizione per Charles Leclerc che ha resistito nel finale agli attacchi di Max Verstappen, aiutato anche dalla virtual safety car. Completa il podio proprio la Red Bull dell’olandese che può comunque ritenersi soddisfatto della sua rimonta. Quarta piazza per la sorpresa del GP del Messico, Oliver Bearman che, con la sua Haas è riuscito addirittura a concludere la gara davanti a Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Oggi dovevo limitare i danni, ho bisogno di ampliare le mie capacità”

