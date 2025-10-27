F1 Norris domina in Messico ora è leader del Mondiale | Leclerc secondo

Sportface.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lando Norris fa la voce grossa in Messico: il pilota della McLaren domina il GP e si prende la testa del Mondiale. È Lando Norris il protagonista assoluto del Gran Premio del Messico. Il pilota della McLaren ha fatto suo il circuito, dominando la gara in lungo e in largo. Il britannico ha confermato quanto di buono fatto vedere nelle qualifiche, restando in testa per tutto il GP. Un primo posto che permette a Norris di diventare il nuovo leader del mondiale, superando il suo compagno di scuderia, Oscar Piastri. Sul podio anche un superlativo Charles Leclerc, che ha terminato la gara davanti a Max Verstappen (terzo). 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

f1 norris domina messicoF1, in Messico domina Norris e balza in testa al mondiale: Leclerc ottimo secondo - Il ferrarista si difende dall'assalto di Verstappen nel finale mentre Hamilton è penalizzato e chiude solo o ... Si legge su msn.com

f1 norris domina messicoF1 | GP Messico: Vittoria di Norris, nuovo leader del Mondiale. Fantastico Bearman, quarto [RISULTATI] - Lando Norris trionfa nel Gran Premio del Messico 2025 e diventa il nuovo leader del Mondiale di Formula 1. Secondo msn.com

f1 norris domina messicoF1: Messico, Norris vince e va in testa al mondiale - In Messico Lando Norris domina dal primo all'ultimo dei 71 giri, con una prestazione perfetta che gli frutta la decima vittoria in carriera (sesta quest'anno) e, soprattutto, il sorpasso nella ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: F1 Norris Domina Messico