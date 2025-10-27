F1 Norris domina in Messico ora è leader del Mondiale | Leclerc secondo
Lando Norris fa la voce grossa in Messico: il pilota della McLaren domina il GP e si prende la testa del Mondiale. È Lando Norris il protagonista assoluto del Gran Premio del Messico. Il pilota della McLaren ha fatto suo il circuito, dominando la gara in lungo e in largo. Il britannico ha confermato quanto di buono fatto vedere nelle qualifiche, restando in testa per tutto il GP. Un primo posto che permette a Norris di diventare il nuovo leader del mondiale, superando il suo compagno di scuderia, Oscar Piastri. Sul podio anche un superlativo Charles Leclerc, che ha terminato la gara davanti a Max Verstappen (terzo). 🔗 Leggi su Sportface.it
