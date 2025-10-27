F1 Messico Norris vola | vittoria e primato nel Mondiale Leclerc sul podio davanti a Max L’ordine d’arrivo

Città del Messico (Messico) 26 ottobre 2025 - Alcune previsioni attendevano una gara noiosa, ma al contrario il Gran Premio del Messico è stato uno spettacolo meraviglioso durato per tutti e 71 i giri. Lando Norris sopravvive alla staccata di Curva 1 e conquista una vittoria dal valore del primo posto nel Mondiale. Charles Leclerc conserva fino all'ultimo il secondo posto e batte in volata Max Verstappen. Oscar Piastri soffre, lotta e alla fine conquista un quinto posto comunque prezioso alle spalle del capolavoro di Oliver Bearman con la Haas. Kimi Antonelli per la prima volta in stagione batte il compagno di squadra in gara, mentre Lewis Hamilton è ottavo dopo aver subito una pesante penalità di 10''. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

