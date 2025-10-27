F1 Lewis Hamilton | Ho fatto un’ottima partenza alcuni hanno tagliato e non sono stati penalizzati…

Domenica stregata a Città del Messico per Lewis Hamilton, che ha visto sfumare una delle opportunità più importanti della stagione per ottenere il primo podio della sua nuova avventura con la Ferrari. Il quarantenne inglese, terzo in griglia, ha pagato a caro prezzo un paio di episodi negativi non andando oltre un deludente ottavo posto al traguardo. “ Ho fatto un’ottima partenza, frenando in curva 1 ero in seconda posizione, sono riuscito a percorrere curva 1-2-3 senza andare fuori pista, mentre altri hanno tagliato poi hanno mantenuto le posizioni guadagnate e non sono stati penalizzati “, spiega il sette volte campione iridato ai media soffermandosi sul caos della partenza che ha visto l’altro ferrarista Charles Leclerc tagliare la chicane restituendo poi la posizione al pole-man Lando Norris ma non a Lewis. 🔗 Leggi su Oasport.it

