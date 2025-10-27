F1 Lawson ha rischiato grosso | Avrei potuto ucciderli
Liam Lawson ha rischiato davvero grosso nel Gran Premio del Messico: è successo tutto in Curva 1. Liam Lawson è stato protagonista di un episodio pericoloso durante il Gran Premio del Messico. Rientrando in pista dopo un pit stop si è trovato di fronte due commissari impegnati a rimuovere detriti. Il pilota della Racing Bulls ha frenato di colpo, poi nel team radio ha espresso chiaramente il suo sconcerto, usando parole forti. Poco dopo il pilota neozelandese è stato costretto al ritirato. Cosa è successo in curva 1. Lawson era tornato in pista dopo il pit e affrontava la sequenza di Curva 1 a velocità ridotta per le bandiere gialle. 🔗 Leggi su Sportface.it
Approfondisci con queste news
Durante i primi giri del GP si è sfiorata la tragedia. Liam Lawson percorreva a velocità normale Curva 1-2 mentre si imbatteva nei commissari di pista. La reazione del neozelandese prima del ritiro: “Avrei potuto ucciderli”. #MemasGP #F1 #MexicoGP - facebook.com Vai su Facebook
FIA chiarisce il caso Lawson-marshall: “Seguite le procedure, ma indagine in corso” - La FIA chiarisce la dinamica e apre un’indagine interna per motivi di sicurezza. Lo riporta newsf1.it
F1 | Lawson rischia di investire due commissari in Messico: la posizione della FIA - La FIA ha fornito chiarimenti sull’episodio che ha coinvolto Liam Lawson nelle prime fasi del Gran Premio di Città del Messico, quando il pilota neozelandese ha sfiorato due commissari intervenuti per ... Segnala msn.com
Lawson non si dà pace: "Potevo ucciderli". Stava per investire due commissari, tragedia sfiorata in Messico - Incredibile ma vero quanto successo nei primi giri del Gran Premio del Messico: due commissari di pista hanno attraversato la strada in traiettoria mentre arrivava la Racing Bulls di Lawson ... Lo riporta sport.virgilio.it