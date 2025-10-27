F1 Lawson ha rischiato grosso | Avrei potuto ucciderli

Liam Lawson ha rischiato davvero grosso nel Gran Premio del Messico: è successo tutto in Curva 1. Liam Lawson è stato protagonista di un episodio pericoloso durante il Gran Premio del Messico. Rientrando in pista dopo un pit stop si è trovato di fronte due commissari impegnati a rimuovere detriti. Il pilota della Racing Bulls ha frenato di colpo, poi nel team radio ha espresso chiaramente il suo sconcerto, usando parole forti. Poco dopo il pilota neozelandese è stato costretto al ritirato. Cosa è successo in curva 1. Lawson era tornato in pista dopo il pit e affrontava la sequenza di Curva 1 a velocità ridotta per le bandiere gialle. 🔗 Leggi su Sportface.it