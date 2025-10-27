F1 la Ferrari trova una boccata d’ossigeno nell’aria rarefatta e riparte dal Messico con serenità
Respira a pieni polmoni, la Ferrari, il che può risultare un paradosso considerando come si sia gareggiato nel contesto dell’ aria rarefatta messicana. Eppure, il weekend in quota è stato uno dei migliori del 2025. Il secondo posto di Charles Leclerc sarà anche stato favorito dalle circostanze, ma nella peggiore delle ipotesi sarebbe stata una terza piazza. Dunque, podio legittimo e provvidenziale per una Scuderia di Maranello abituata a uscire delusa o frustrata dai fine settimana della stagione corrente. Viceversa, il Messico ha rappresentato una gradita lieta parentesi per gli uomini capitanati da Frederic Vasseur. 🔗 Leggi su Oasport.it
