F1 Gp Messico | Norris domina e vola in testa al Mondiale Ottimo Leclerc Hamilton rovina tutto | L’ordine d’arrivo e la nuova classifica
Il Gp più emozionante finora in stagione, quello del Messico, è di Lando Norris, che approfittando del 5° posto di Oscar Piastri si trova ora in vetta nel Mondiale piloti, con un vantaggio di un punto (357-356). Charles Leclerc e la sua Ferrari ringraziano Carlos Sainz per il ritiro nel finale, dato che il monegasco ha potuto conservare il 2° posto dal ritorno di Max Verstappen, 3° e ora a -36 dal britannico leader del campionato. Quarto uno straordinario Ollie Bearman sulla Haas (pilota sotto contratto con Maranello), mentre le Mercedes sono sesta e settima con Andrea Kimi Antonelli e George Russell. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
