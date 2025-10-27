F1 Gp Messico 2025 | vince Norris davanti a Leclerc e Verstappen

Lando Norris vince il Gp del Messico, ventesimo appuntamento del mondiale di F1 e conquista la leadership del mondiale. Il pilota della McLaren, al suo decimo successo in carriera, ha preceduto il ferrarista Charles Leclerc. LANDO NORRIS SECURES A DOMINANT WIN!!?? It's a commanding race for the McLaren driver!? #F1 #MexicoGP pic.twitter.comn5ybWelPc1 — Formula 1 (@F1) October 26, 2025 Sul terzo gradino del podio Max Verstappen con la Red Bull che precede Oliver Bearman (Haas). Quinto il leader del Mondiale Oscar Piastri, con l’altra McLaren che cede la vetta della classifica generale scalzando il compagno di scuderia Norris che si porta in vantaggio di un punto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - F1, Gp Messico 2025: vince Norris davanti a Leclerc e Verstappen

