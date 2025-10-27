F1 Charles Lecerc ammette | La Virtual Safety Car mi ha salvato

Charles Leclerc centra il secondo posto e trae il massimo possibile dal GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 appena andato in archivio presso l’Autodromo Fratelli Rodrigues. Si chiude quindi in modo estremamente positivo il weekend del monegasco, sempre in top 3 in tutti i turni fin dal venerdì. Nello specifico il ferrarista è riuscito a chiudere le porte ad un arrembante Max Verstappen, minacciosissimo negli ultimi due giri e frenato da una Virtual Safety Car attivatasi proprio nel momento topico, quando era sugli scarichi del diretto avversario. A vincere è invece stata la McLaren di Lando Norris, adesso nuovo leader del Mondiale con un punto di vantaggio su Oscar Piastri, il quale si è dovuto accontentare della quinta moneta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Lecerc ammette: “La Virtual Safety Car mi ha salvato”

