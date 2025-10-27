F1 Antonio Fuoco | Raccolti tanti dati da confrontare al simulatore

Antonio Fuoco ha espresso la propria opinione a pochi giorni dal debutto in F1 durante le prove libere del GP di Città del Messico. Il calabrese, regolarmente impegnato nel FIA World Endurance Championship al volante della 499P n. 50, è stato il primo italiano dopo oltre dieci anni a guidare una Ferrari in un weekend del Mondiale. Il calabrese ha affermato ai media presenti al Mugello per le Finali Mondiali Ferrari 2025, tra cui OA Sport. “ Sono grato a Ferrari per l’opportunità e per l’incredibile esperiernza, il mio obiettivo non era assolutamente fare il giro veloce. Il mio target era quello di raccogliere più dati al fine di confrontarli con il simulatore, il programma è stato rispettato alla perfezione. 🔗 Leggi su Oasport.it

