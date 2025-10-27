Andrea Kimi Antonelli si è dovuto accontentare della sesta moneta in occasione del GP del Messico, ventesima gara valida per il Mondiale 2025 di Formula 1 svoltasi presso l’Autodromo Fratelli Rodrigues. Una prova particolare quella dell’italiano che, per la prima volta in stagione, ha preceduto in classifica il compagno di squadra George Russell. Nello specifico il pilota della Mercedes ha dovuto cedere il passo all’ingiocabile McLaren di Lando Norris, primo davanti a Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Oliver Bearman (Haas) e Oscar Piastri (McLaren). Una volta approdato al parco chiuso, il bolognese ha commentato la sua prestazione: “ Non è stata una gara facile oggi – ha detto Kimi – Ho perso posizioni alla prima curva e da quel momento in poi abbiamo lottato bloccati in un treno di auto che non eravamo abbastanza veloci da superare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho perso qualcosa alla prima curva, potevamo fare un risultato migliore”