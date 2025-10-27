Export e dazi | Trump ridisegna il commercio mondiale

IL COMMERCIO INTERNAZIONALE è fondamentale per l’economia italiana. L’Italia è il sesto Paese al mondo per volumi di esportazioni ed è il dodicesimo Paese per importazioni, nella classifica degli scambi mondiali. Attualmente l’export italiano vale circa un terzo del PIL nazionale. I dati confermano che l’Italia è uno dei maggiori Paesi esportatori a livello globale, grazie a un ampio margine di diversificazione, sia produttivo che in termini di sbocco, con ampie prospettive di crescita, dato che le rotte verso nuovi mercati oggi rappresentano soltanto il 13% dell’export italiano, mentre le opportunità per il nostro Made in Italy valgono almeno 85 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Export e dazi:. Trump ridisegna il commercio mondiale

