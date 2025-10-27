Expo Medicina in Fiera oltre 1.400 visite gratuite garantite dall' Asp

Oltre 1.400 prestazioni sanitarie gratuite in un’unica giornata: è il bilancio straordinario dell’open day della prevenzione promosso dall’Asp di Palermo in occasione della giornata inaugurale di Expo Medicina alla Fiera del Mediterraneo. Una partecipazione che conferma ancora una volta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

