Ex Sace è partita la demolizione in via Baioni | ecco il video - Le foto
IL CANTIERE. Le ruspe hanno iniziato ad abbattere gli ex uffici. Al posto del polo industriale ci saranno 144 appartamenti: edifici giù entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dea all'attacco, ma all'intervallo nessun gol sotto le luci della New Balance Arena ? Segui con noi la partita: https://bgnews1.short.gy/g62WY8 #atalanta #atalantabc #championsleague #slaviapraha - facebook.com Vai su Facebook