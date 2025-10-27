Ex Caserma Pollio ecco la svolta | diventerà parcheggio comunale

Casertanews.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Straordinaria del Comune di Caserta ha definito il nuovo destino dell’area dell’ex Caserma Pollio, approvando un atto di indirizzo che la destina a parcheggio veicolare a pagamento, gestito direttamente dall’Ente con un sistema automatizzato e videosorvegliato.Parcheggio Pollio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

