Evra, ex difensore della Juve, ha fatto visita all’Allianz Stadium. Ecco il messaggio da vero cuore bianconero che ha gasato i tifosi. Un tuffo nel passato, un abbraccio che scalda il cuore in un momento difficile. Patrice Evra è tornato a casa. L’ex terzino francese, uno dei beniamini dei tifosi bianconeri, ha fatto visita all’Allianz Stadium, condividendo sui social tutta la sua emozione e ribadendo, ancora una volta, il suo amore incondizionato per la Juventus. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrice Evra (@patrice.evra) “Che bello tornare a casa”: il messaggio d’amore di Evra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Evra fa visita all’Allianz Stadium: «Bello tornare a casa, una storia d’amore che non finisce mai». Il gesto da vero bianconero che gasa i tifosi – FOTO