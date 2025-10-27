Si è tenuto presso lo spazio Roma Lazio Film Commission all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, la decima edizione di Cinema&Imprese, un appuntamento che esplora il rapporto tra cinema, diritto e impresa. Diversi i premi assegnati tra cui quello alla carriera a Milena Vukotic. Intervista esclusiva a Milena Vukotic. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva al termine dell’evento. L’attrice ha ritirato il Premio Nike alla Carriera, un altro importante riconoscimento dopo quello dei David di Donatello: “E’ sempre un riconoscimento molto importante. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Evento Cinema e Imprese, intervista a Milena Vukotic: "Amo tutti i personaggi che ho interpretato. Un medico in famiglia? Mi dispiace che non si farà una nuova stagione ma non perdo le speranze"