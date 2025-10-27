Evasione e truffa ai danni dello Stato rinviata a fine novembre la decisione sulla messa alla prova di John Elkann

Sara decisa il 28 novembre prossimo l’eventuale messa alla prova per dieci mesi di John Elkann, il presidente di Stellantis, indagato dalla Procura di Torino per il reato di truffa ai danni dello Stato legato all’eredità della nonna, Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. Così si è riservata questa mattina la gip di Torino Giovanna De Maria. Sempre entro il 28 novembre la giudice si esprimerà sulla richiesta di patteggiamento per un anno di pena formalizzata da Gianluca Ferrero, il commercialista di fiducia degli Agnelli (è anche presidente della Juventus), indagato per gli stessi reati del presidente di Stellantis e anche per il concorso nel presunto falso del notaio Remo Morone riguardo alla registrazione alla Camera di Commercio di Torino degli assetti societari della società semplice Dicembre, la “cassaforte” di famiglia che consente agli Elkann il controllo dell’impero Exor. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Evasione e truffa ai danni dello Stato, rinviata a fine novembre la decisione sulla messa alla prova di John Elkann

