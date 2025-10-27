Evasione al carcere minorile | la fuga dalle impalcature del cantiere

Ha approfittato delle impalcature dei lavori del vicino tribunale dei minori per evadere dal carcere. È successo domenica mattina nell'Itituto penale minorile del Pratello. A darne notizia è il segretario nazionale del sindacato Uilpa polizia penitenziaria, Domenico Maldarizzi: “Immediatamente è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it