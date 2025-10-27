Eurovision 2026 la partecipazione di Israele è ancora in bilico Il cancelliere austriaco Christian Stocker | Errore fatale escludere lo Stato Ebraico

Ilfattoquotidiano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 5 dicembre avrà luogo la riunione decisiva per decidere sulla partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio. Dopo l’annullamento dell’Assemblea Generale straordinaria di novembre per gli “sviluppi in Medio Oriente” e la firma del piano di pace per Gaza, adesso l’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) è vicina a sciogliere il nodo della presenza dello Stato Ebraico alla kermesse. Il 10 dicembre sarà resa nota la lista definitiva dei Paesi che prenderanno parte alla manifestazione. Il voto online del prossimo mese è saltato, ma neanche all’incontro tradizionale di fine anno è previsto che gli Stati esprimano preferenze a sostegno o contro l’esclusione della radiotelevisione israeliana KAN. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

eurovision 2026 la partecipazione di israele 232 ancora in bilico il cancelliere austriaco christian stocker errore fatale escludere lo stato ebraico

© Ilfattoquotidiano.it - Eurovision 2026, la partecipazione di Israele è ancora in bilico. Il cancelliere austriaco Christian Stocker: “Errore fatale escludere lo Stato Ebraico”

Leggi anche questi approfondimenti

eurovision 2026 partecipazione israeleIsraele a Eurovision 2026: è ancora caos dopo il cessate il fuoco. E se dovesse vincere? - Tanti dubbi e ancora nessuna conferma ufficiale riguardo alla partecipazione di Israele alla prossima edizione di Eurovision Song Contest, in programma a maggio del 2026 a Vienna. Come scrive cosmopolitan.com

eurovision 2026 partecipazione israeleEurovision 2026, data chiave il 10 Dicembre: “Evento sostenibile anche senza alcuni Paesi” - Eurovision 2026, data chiave il 10 Dicembre: "Evento sostenibile anche senza alcuni Paesi". Scrive eurofestivalnews.com

eurovision 2026 partecipazione israeleEurovision 2026, rinviata a dicembre la decisione su Israele - Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno annunciato di aver rinviato la decisione sulla partecipazione di Israele all'evento del prossimo anno, a causa del cessate il fuoco a Gaza ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Eurovision 2026 Partecipazione Israele