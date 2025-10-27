Eurovision 2026 la partecipazione di Israele è ancora in bilico Il cancelliere austriaco Christian Stocker | Errore fatale escludere lo Stato Ebraico
Il prossimo 5 dicembre avrà luogo la riunione decisiva per decidere sulla partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio. Dopo l’annullamento dell’Assemblea Generale straordinaria di novembre per gli “sviluppi in Medio Oriente” e la firma del piano di pace per Gaza, adesso l’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) è vicina a sciogliere il nodo della presenza dello Stato Ebraico alla kermesse. Il 10 dicembre sarà resa nota la lista definitiva dei Paesi che prenderanno parte alla manifestazione. Il voto online del prossimo mese è saltato, ma neanche all’incontro tradizionale di fine anno è previsto che gli Stati esprimano preferenze a sostegno o contro l’esclusione della radiotelevisione israeliana KAN. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
