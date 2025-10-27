Europa Verde Palermo Alice Laudamo e Gabriele Giuseppe Tramontana eletti coportavoce provinciali

Alice Laudamo e Gabriele Giuseppe Tramontana sono stati eletti coportavoce provinciali di Europa Verde Palermo, il partito ambientalista guidato da Angelo Bonelli e che vede fra i suoi membri anche l'ex sindaco Leoluca Orlando e il consigliere comunale Fabio Giambrone. L'elezione è avvenuta ieri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it