Euro Company in crescita | Ricerca e dipendenti al centro

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ALIMENTI A BASE DI FRUTTA secca ed essiccata, ma con il minimo possibile di lavorazioni della materia prima. Euro Company, Società Benefit e azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di frutta secca ed essiccata, con sede a Godo di Russi (Ravenna), ha chiuso con successo l’esercizio fiscale 20242025, con un fatturato che si attesta attorno ai 161 milioni di euro e una crescita significativa del 16% rispetto all’anno precedente. Un risultato economico brillante, accompagnato dall’impegno concreto verso la propria comunità, interna ed esterna. Fondata nel 1979, Euro Company produce, seleziona e commercializza frutta secca ed essiccata a Godo di Russi, nel cuore della Romagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

