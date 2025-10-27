Euro 2032 un Paese provoca l’Italia | Lo ospitiamo noi

L’Italia rischia di non poter ospitare gli Europei 2032 a causa delle condizioni degli impianti sportivi? Se ne parla ormai da tempo, tanto all’interno dei confini nazionali quanto negli uffici dell’UEFA. Anche il presidente Aleksander Ceferin ha commentato, alcuni mesi fa, le condizioni degli stadi italiani, definiti « terribili ». E ora c’è un Paese che si è candidato provocatoriamente a sostituire l’Italia. Si tratta della Russia. Da Mosca Alxander Dyukov, numero uno della federazione calcistica locale, ha annunciato al sito Sport: « Siamo pronti a ospitare Euro 2032 al posto dell’Italia». Euro 2032: i cinque stadi italiani entro luglio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Euro 2032, un Paese provoca l’Italia: «Lo ospitiamo noi»

Leggi anche questi approfondimenti

La nuova manovra economica non sostiene la crescita del Paese. Anzi, la frena proprio dove servirebbe investire di più. Nel 2026 sono previsti tagli per ben 525 milioni di euro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E a pagare il prezzo più alto non so - facebook.com Vai su Facebook

La Russia provoca l'Italia sugli Europei del 2032: «La Uefa ha approvato solo uno stadio su 10, noi pronti a ospitarli» - L'annuncio provocatorio arriva dal presidente della Federcalcio di Mosca Alexander Dyukov: «L'intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia» ... Lo riporta msn.com

«In Italia stadi inadeguati: Russia disponibile a ospitare Euro 2032» - Provocazione del presidente della Federcalcio Dyukov: «Ad oggi approvato solo uno stadio su 10. Da unionesarda.it

Russia pronta ad ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia: cosa c'è dietro e cosa può succedere - Il presidente della Federcalcio russa Dyukov ha assicurato la disponibilità di Mosca a subentrare all'Italia, qualora non fossero risolte le problematiche legate agli stadi ... Scrive msn.com