Euro 2032 Russia verso candidatura per ospitare torneo presidente Federcalcio Dyukov | Disponibili a subentrare a Italia se stadi non pronti

L’uscita di Dyukov si inserisce in un momento delicato per la candidatura italiana, alle prese con ritardi e incertezze legati alla modernizzazione degli impianti, come quello di San Siro. L’Uefa ha finora approvato soltanto 1 dei 10 stadi proposti dal nostro Paese per la manifestazione, che l’Itali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Euro 2032, Russia verso candidatura per ospitare torneo, presidente Federcalcio Dyukov: “Disponibili a subentrare a Italia se stadi non pronti”

