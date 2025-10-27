Euro 2032 Russia sogna flop Italia | Noi pronti a organizzare torneo
(Adnkronos) – La Russia sogna di organizzare gli Europei di calcio 2032 soffiandoli all'Italia. Così, almeno, dice il presidente della federcalcio russa (Rfu), Alexander Dyukov. L'ipotesi è a dir poco remota, considerando che dal 2022 a tutte le squadre russe è stato vietato di partecipare alle competizioni internazionali sotto l'egida della Fifa e della Uefa. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
