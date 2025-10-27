Euro 2032 Italia a rischio? La Federcalcio russa si inserisce per provare a soffiare la candidatura | questa la provocazione di Alexander Dyukov
Euro 2032, Italia a rischio? Il presidente della Federcalcio russa, Alexander Dyukov, offre Mosca come alternativa per l’organizzazione del torneo «La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell’Italia»: è questa la provocazione lanciata dal presidente della Federcalcio russa, Alexander Dyukov, al sito russo Sport.ru. La dichiarazione arriva dopo le difficoltà sollevate riguardo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Amazon Haul, novità in Italia: prodotti sotto i 20 euro e offerte low cost #amazonhaul #Amazon - facebook.com Vai su Facebook
8 miliardi di euro di profitti e centinaia di migliaia di tonnellate di CO2 equivalente di emissioni. Ecco le 5 aziende che dominano il mercato degli allevamenti intensivi in Italia: un settore che inquina minacciando la salute pubblica. - X Vai su X
La Federcalcio russa: “Pronti a ospitare Euro 2032 al posto dell’Italia” - ” L’annuncio, dal tono provocatorio, arriva dal presidente della Federcalcio russa, Alexander Dyukov, in un’intervista concessa al sito ... Come scrive altarimini.it
«In Italia stadi inadeguati: Russia disponibile a ospitare Euro 2032» - Provocazione del presidente della Federcalcio Dyukov: «Ad oggi approvato solo uno stadio su 10. Da unionesarda.it
Federcalcio russa, pronti a ospitare Euro 2032 al posto Italia - L'annuncio dal tono di provocazione è del presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov, al sito russo ... Secondo tuttojuve.com