Euro 2032 Italia a rischio? La Federcalcio russa si inserisce per provare a soffiare la candidatura | questa la provocazione di Alexander Dyukov

Calcionews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Euro 2032, Italia a rischio? Il presidente della Federcalcio russa, Alexander Dyukov, offre Mosca come alternativa per l’organizzazione del torneo «La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell’Italia»: è questa la provocazione lanciata dal presidente della Federcalcio russa, Alexander Dyukov, al sito russo Sport.ru. La dichiarazione arriva dopo le difficoltà sollevate riguardo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

euro 2032 italia a rischio la federcalcio russa si inserisce per provare a soffiare la candidatura questa la provocazione di alexander dyukov

© Calcionews24.com - Euro 2032, Italia a rischio? La Federcalcio russa si inserisce per provare a soffiare la candidatura: questa la provocazione di Alexander Dyukov

