San Zeno Naviglio (Brescia), 27 ottobre 2025 – Duecentocinque quadri in dono per i 205 comuni bresciani. A donarli è il pittore Eugenio Mombelli: artista informale molto noto in Italia su cui hanno scritto critici del calibro di Vittorio Sgarbi, Paolo Levi e il bresciano Maurizio Bernardelli Curuz e non solamente. Mombelli, da mesi, sta prendendo contatti con ogni singola amministrazione comunale a cui propone di ricevere in regalo, a titolo completamente gratuito, una sua opera con la sola richiesta che essa sia esposta in uno spazio pubblico di proprietà del Municipio. “È un’iniziativa che vuole unire tutti i comuni con un unico filo rosso che li collega tramite le mie opere – dice il Maestro Mombelli – credo sia una impresa che nessuno ha mai tentato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eugenio Mombelli, l’artista dona i suoi quadri a 205 comuni bresciani: “Una grande opera che abbraccia tutti”