Eugenio Giani il sospetto sulla foto nel bosco | travolto dalle critiche

Nemmeno il tempo di farsi eleggere e subito c’è una discussione intorno al riconfermato governatore della Toscana, Eugenio Giani. Già in campagna elettorale gli era capitato di far confusione sui confini della regione che amministra. Ospite di “Un giorno da pecora” su Radio 1, infatti, Giani aveva indicato la Lombardia tra le regioni confinanti con i territori toscani ed era stato oggetto di sfottò. Adesso il tema è diverso, decisamente più. autunnale. Il governatore, infatti, domenica pomeriggio ha postato sul proprio profilo Facebook una foto di sé stesso, ritratto di tutto punto in giacca e cravatta nel bel mezzo di un bosco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Eugenio Giani, il sospetto sulla foto nel bosco: travolto dalle critiche

Approfondisci con queste news

Eugenio Giani - facebook.com Vai su Facebook

Come ha vinto le elezioni Eugenio #Giani? #skyinsider - X Vai su X

Elezioni Regionali Toscana 2025: ha vinto Eugenio Giani/ Chi è nuovo presidente eletto: il ‘moderato’ del Pd - Eugenio Giani ha vinto le Elezioni Regionali Toscana 2025: chi è il nuovo presidente eletto (confermato), i suoi sfidanti e gli ultimi sondaggi ... Segnala ilsussidiario.net

Regionali, Giani e il primo giorno post vittoria: omaggio a Montenero, poi a lavoro sulla nuova giunta - Il governatore confermato dagli elettori per altri cinque anni: larga la vittoria contro lo sfidante di centrodestra Tomasi. Secondo lanazione.it

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, elezione regionali in Toscana: trionfa Eugenio Giani - Ultime notizie, ultim'ora oggi: le elezioni regionali in Toscana sono state vinte dal governatore uscente Eugenio Giani, che ha trionfato ... Scrive ilsussidiario.net