Etna Calling | vibrazioni tra Toscana e Sicilia
Firenze, 27 ottobre 2025 - Venerdì prossimo uscirà “Etna Calling – la simenza e lu cantu”, nuovo progetto di Femina Ridens — il duo formato dalla cantante e ricercatrice fiorentina di origini siciliane Francesca Messina e dal polistrumentista e compositore Massimiliano Lo Sardo — pubblicato da RadiciMusic Records con la produzione artistica di Cesare Basile. La presentazione ufficiale nello stesso giorno, al Teatro Il Progresso di Firenze, dove si inaugura il tour 202526 durante il quale sarà fortemente percepibile quel filo teso tra Arno ed Etna che attraversa l’intera opera. “Etna Calling” introduce il “Phono Tale”, un libro-disco illustrato che unisce musica, testi, immagini e racconti, pensato per restituire all’ascolto una dimensione narrativa e tattile senza rinunciare alla fruizione digitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
