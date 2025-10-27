Etica e impresa il coraggio del merito in un tempo che premia la visibilità

«Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare», scriveva Seneca. È un pensiero che Guido Carli, illustre statista e per me nonno amorevole, avrebbe sottoscritto senza esitazione. Perché sapeva che, per un Paese, come per un uomo, contano la rotta e non soltanto la velocità. E oggi, in un tempo in cui la visibilità sembra contare più del valore, quella rotta rischia di smarrirsi. Carli considerava l’economia non come una scienza neutra, ma come un atto di responsabilità collettiva. Credeva che la libertà dovesse camminare accanto al dovere, la crescita alla misura, il successo all’impegno. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Etica e impresa, il coraggio del merito in un tempo che premia la visibilità

Scopri altri approfondimenti

Dal 26 al 30 ottobre 2025, tra la Sala Riunioni del Centro Sanitario Diocesano e la Chiesa di San Rufo – Centro d’Italia, si alterneranno economisti, accademici e protagonisti della cultura in un percorso che intreccia etica, politica, impresa e bellezza. #weeken - facebook.com Vai su Facebook

Il rating di legalità, fornito gratuitamente dall’AGCM, è una certificazione che premia il rispetto di elevati standard di legalità ed etica d’impresa ed è sempre più utile per le aziende, in particolare per quelle che partecipano a gare d’appalto o richiedono finanzia - X Vai su X

AI ma anche etica per le imprese: «L’innovazione sia a misura d’uomo» - Raccogliere proposte operative, concrete, per promuovere la nascita di un’«algoretica d’impresa»: un manifesto con i principi guida orientati a un’economia responsabile, capace di cogliere ... Secondo corriere.it

Convention della Fondazione Guido Carli su «Etica e impresa al tempo dell’IA»: giovani e merito, economia e responsabilità - «Giovani e internazionalizzazione, riconoscimento del merito e spazio ai talenti, economia e responsabilità: sempre di più mettiamo in primo piano i valori cari a Guido Carli, coinvolgendo nelle ... Lo riporta roma.corriere.it

Impresa etica, le idee degli studenti per conquistare il Trofeo Eye - Team di giovani si sfidano a suon di idee di impresa etica davanti a una giuria di esperti. Secondo lanazione.it