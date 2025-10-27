Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 27 ottobre 2025
Estrazione VinciCasa oggi 27 ottobre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 26 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 25 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 24 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 23 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 22 OTTOBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 27 ottobre 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
