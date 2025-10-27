Estorsioni mafiose tra Licata e Agrigento rinviato a giudizio l’imprenditore Angelo Stracuzzi
Angelo Stracuzzi, imprenditore licatese coinvolto in un’inchiesta su presunti affari ed estorsioni legati alla Stidda agrigentina, affronterà il processo. Dopo l’estradizione dalla Tunisia è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Palermo che ha disposto il rinvio a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
