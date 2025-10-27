Este in foto | Il verde immaginato in mostra a San Rocco

Padovaoggi.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fotografia incontra la sostenibilità ambientale: è questo il filo conduttore di “Este in Foto”, l’iniziativa rivolta ai giovani atestini che culminerà in due weekend di esposizione presso l’ex Chiesetta di San Rocco.Il progetto, intitolato “Il verde immaginato a Este”, nasce dalla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il libro immaginato 2019, lincontri, film, letture e musica a Este - Invade Este, si trasforma in caleidoscopio, rende forma viva le parole e le pagine. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Este Foto Verde Immaginato