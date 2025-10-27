Esplorare 2025 a Bari e dintorni si danza fino al 15 novembre | compagnie dall’Italia e dall’estero

di Massimiliano Craus Sedici spettacoli distribuiti in quattro città, all’interno di altrettanti teatri, con protagoniste compagnie di livello nazionale e internazionale. Accanto a essi, un fitto calendario di attività collaterali: laboratori, coproduzioni di rilievo, lezioni-spettacolo e progetti nati da call pensate per i giovani talenti. È questa la trama della settima edizione di «Esplorare 2025», rassegna di danza ideata e curata dalla Compagnia AltraDanza con la direzione artistica di Domenico Iannone, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e in collaborazione con Comune di Bari, Teatri di Bari, Puglia Culture, Casa delle Arti, associazione Arti Sinespazio 3. 🔗 Leggi su Ildenaro.it