Tempo di lettura: 2 minuti Neanche il tempo di annunciare l’apertura che c’è stata una pioggia di richieste per il nuovo Centro Diurno ‘Esperanto’, la risorsa socio sanitaria dedicata alle persone affette da demenze o da altre forme di non autosufficienza. Un’opportunità importante per molte persone che hanno visto in questa struttura una nuova possibilità. E questo apre uno squarcio su una questione che assume i contorni dell’esigenza. Diagnosi di demenza che si moltiplicano nel Sannio e spesso si tratta di casi che, il più delle volte, non hanno il supporto adeguato per il trattamento. ‘Esperanto’, è anche una risposta in questo senso, 39 sono le persone che sono pronte a essere accolte dal centro e da tutte le sue funzionalità, ma il numero di richieste è stato ben più alto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Esperanto’, il centro che può trasformarsi in opportunità per gli anziani e le famiglie